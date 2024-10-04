Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Київ • УНН
Кабмін змінив Порядок призову на військову службу, скоротивши термін явки до ТЦК. Тепер з обласних центрів потрібно прибути протягом 7 днів, з інших населених пунктів - протягом 10 днів.
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, які скоротили термін явки до ТЦК скоротили. Про це пише УНН з посиланням на постанову від 1 жовтня 2024 р. № 1134.
Деталі
Згідно з документом, уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області", протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб.
Внести зміну до пункту 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (...) замінивши у другому реченні абзацу четвертого слова "визначається не раніше чотирнадцятого дня" словами "з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів — протягом десяти діб"
Контекст
Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.
Нагадаємо
Міноборони працює над автоматизацією вручення повісток через реєстр "Оберіг". Повістки генеруватимуться електронно, підписуватимуться цифровим підписом та централізовано друкуватимуться для доставки "Укрпоштою".