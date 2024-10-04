Правительство сократило срок явки в ТЦК по повестке

Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, которые сократили срок явки в ТЦК сократили. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление от 1 октября 2024 г. № 1134.

Детали

Согласно документу, правительство установило, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, являющегося «административным центром области», в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток.

Внести изменение в пункт 34 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период (...) заменив во втором предложении абзаца четвертого слова «определяется не ранее четырнадцатого дня» словами «из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток» - говорится в постановлении

Контекст

Ранее действовала норма, по которой день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дня со дня направления повестки.

Напомним,

Минобороны работает над автоматизацией вручения повесток через реестр «Оберіг». Повестки будут генерироваться электронно, подписываться цифровой подписью и централизованно печататься для доставки «Укрпочтой».