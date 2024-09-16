В Міноборони хочуть автоматизувати вручення повісток: що відомо

У Міністерстві оборони працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток. Повістку можна буде генерувати у реєстрі "Оберіг" та підписувати електронним підписом начальника ТЦК та СП. Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий у подкасті DOU, передає УНН.

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Як зараз відбувається випасання повісток - вони виписуються вручну, роздруковуються і потім приходить начальнику ТЦК, який має підписувати, ставити печатку і потім це все розносити. Це не ефективний процес. Зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її в "Оберізі", підписувати електронним підписом начальника ТЦК в "Оберізі" і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Вона буде відправлятися на централізований друк, з централізованого друку відправлятися на "Укрпошту", де "Укрпошта" буде розвозити