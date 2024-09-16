В Міноборони хочуть автоматизувати вручення повісток: що відомо
Київ • УНН
Міноборони працює над автоматизацією вручення повісток через реєстр "Оберіг". Повістки генеруватимуться електронно, підписуватимуться цифровим підписом та централізовано друкуватимуться для доставки "Укрпоштою".
У Міністерстві оборони працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток. Повістку можна буде генерувати у реєстрі "Оберіг" та підписувати електронним підписом начальника ТЦК та СП. Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий у подкасті DOU, передає УНН.
Деталі
Як зараз відбувається випасання повісток - вони виписуються вручну, роздруковуються і потім приходить начальнику ТЦК, який має підписувати, ставити печатку і потім це все розносити. Це не ефективний процес. Зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її в "Оберізі", підписувати електронним підписом начальника ТЦК в "Оберізі" і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Вона буде відправлятися на централізований друк, з централізованого друку відправлятися на "Укрпошту", де "Укрпошта" буде розвозити
Він зазначив, що у Міноборони буде інформація, де повістка знаходиться, чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу пішло на її доставку.
Також Берестовий розповів, що перевірити достовірність повістки можна буде у "Резерв+".
"Коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки-підпису, і ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг абощо, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов'язаного", - додав Берестовий.
Окрім того, за його словами, повісток в "Резерв+" не буде.
"Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни - повісток там немає", - зазначив Берестовий.
Нагадаємо
У Міністерстві оборони хочуть, щоб можливість оновлення даних через застосунок "Резерв +" продовжувалася.