Міноборони хоче продовжити оновлення даних через "Резерв +"
Київ • УНН
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила про бажання продовжити можливість оновлення даних через "Резерв +" після закінчення 60-денного терміну. Міноборони планує перетворити додаток на онлайн-ТЦК.
У Міністерстві оборони хочуть, щоб можливість оновлення даних через застосунок "Резерв +" продовжувалася. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю, передає УНН.
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Заступниця міністра наголосила, що згідно з законом, українці мали 60 днів, щоб встигнути оновити свої дані.
Проте Черногоренко зазначила, що в Міноборони дуже хочуть, щоб можливість оновлення даних через "Резерв +" продовжувалась та нарощувалась вже після 60 днів, які пройшли з моменту вступу в силу закону про мобілізацію.
"Ми б дуже хотіли, щоб можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість зробити це в "законному полі". Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити", - сказала заступниця міністра.
Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що Міністерство оборони планує перетворити додаток "Резерв+" на онлайн-ТЦК.
У Резерв+ можна перевірити повістку від ТЦК на легітимність - Міноборони20.08.24, 12:40 • 16627 переглядiв