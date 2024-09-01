Минобороны хочет продолжить обновление данных через «Резерв+»
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила о желании продлить возможность обновления данных через «Резерв+» после окончания 60-дневного срока. Минобороны планирует превратить приложение в онлайн-ТЦК.
В Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение «Резерв+» продолжалась. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью, передает УНН.
Детали
Заместитель министра отметила, что согласно закону, украинцы имели 60 дней, чтобы успеть обновить свои данные.
Однако Черногоренко отметила, что в Минобороны очень хотят, чтобы возможность обновления данных через «Резерв +» продолжалась и наращивалась уже после 60 дней, которые прошли с момента вступления в силу закона о мобилизации.
«Мы бы очень хотели, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность сделать это в «законном поле». Будем предлагать, как это организовать, как это сделать», - сказала заместитель министра.
Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что Министерство обороны планирует превратить приложение «Резерв+» в онлайн-ТЦК.
У Резерв+ можна перевірити повістку від ТЦК на легітимність - Міноборони20 августа 2024, 09:40 • 16321 просмотр