В Резерв+ можно проверить повестку от ТЦК на легитимность - Минобороны

Военнообязанные смогут проверить легитимность подписи через сканирование QR-кодов в системе «Резерв+». Об этом рассказал руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы упрощаем в реестре «Оберіг» выдачу повесток, теперь можно автоматически сгенерировать повестку и подписать электронной подписью начальника ТЦК и уже потом она будет доставлена к военнообязанному. Для того, чтобы военнообязанный мог проверить, действительно ли эта подпись начальника ТЦК и легитимна ли она. Благодаря скану QR-кодов в Резерв+ он сможет это проверить