В Минобороны хотят автоматизировать вручение повесток: что известно
Киев • УНН
Минобороны работает над автоматизацией вручения повесток через реестр «Оберіг». Повестки будут генерироваться электронно, подписываться цифровой подписью и централизованно печататься для доставки «Укрпочтой».
В Министерстве обороны работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток. Повестку можно будет генерировать в реестре "Оберіг" и подписывать электронной подписью начальника ТЦК и СП. Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в подкасте DOU, передает УНН.
Детали
Как сейчас происходит выпас повесток - они выписываются вручную, распечатываются и потом приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать, ставить печать и потом это все разносить. Это не эффективный процесс. Сделали сейчас функционал, чтобы можно было генерировать ее в "Обереге", подписывать электронной подписью начальника ТЦК в "Обереге" и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК. Она будет отправляться на централизованную печать, с централизованной печати отправляться на "Укрпочту", где "Укрпочта" будет развозить
Он отметил, что у Минобороны будет информация, где повестка находится, была ли она доставлена или нет, или где-то утеряна, сколько времени ушло на ее доставку.
Также Берестовой рассказал, что проверить достоверность повестки можно будет в "Резерв+".
"Когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи, и ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то еще, а действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Это функционал, который позволит защитить личность как военнообязанного", - добавил Берестовой.
Кроме того, по его словам, повесток в "Резерв+" не будет.
"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны - повесток там нет", - отметил Берестовой.
Напомним
В Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.