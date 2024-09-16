В Минобороны хотят автоматизировать вручение повесток: что известно

В Министерстве обороны работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток. Повестку можно будет генерировать в реестре "Оберіг" и подписывать электронной подписью начальника ТЦК и СП. Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой в подкасте DOU, передает УНН.

Детали

Как сейчас происходит выпас повесток - они выписываются вручную, распечатываются и потом приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать, ставить печать и потом это все разносить. Это не эффективный процесс. Сделали сейчас функционал, чтобы можно было генерировать ее в "Обереге", подписывать электронной подписью начальника ТЦК в "Обереге" и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК. Она будет отправляться на централизованную печать, с централизованной печати отправляться на "Укрпочту", где "Укрпочта" будет развозить - сказал Берестовой.

Он отметил, что у Минобороны будет информация, где повестка находится, была ли она доставлена или нет, или где-то утеряна, сколько времени ушло на ее доставку.

Также Берестовой рассказал, что проверить достоверность повестки можно будет в "Резерв+".

"Когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи, и ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то еще, а действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Это функционал, который позволит защитить личность как военнообязанного", - добавил Берестовой.

Кроме того, по его словам, повесток в "Резерв+" не будет.

"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны - повесток там нет", - отметил Берестовой.

Напомним

В Министерстве обороны хотят, чтобы возможность обновления данных через приложение "Резерв +" продолжалась.