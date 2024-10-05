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Конфликт священника с ТЦК: в Черновицком областном ТЦК отреагировали

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5 октября 2024, 15:14  •  8048 просмотра

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Черновицкий ТЦК заявил, что видео со священником УПЦ, который обвиняет военных в противоправных действиях, является манипулятивным. Военнообязанный, о котором идет речь, не предоставил документы, но после их предоставления получил возможность оформить отсрочку.

Черновицкий областной ТЦК и СП, комментируя видео на котором священник заявляет о противоправных действиях военнослужащих и препятствует движению транспорта, заявил, что противоправных действий со стороны представителей ТЦК и СП в отношении него не было, а видео имеет манипулятивный характер, передает УНН.

"Видео, распространенное в соцсетях, на которых священнослужитель УПЦ заявляет о противоправных действиях военнослужащих, препятствует движению транспорта и провоцирует конфликт, имеет манипулятивный характер и не соответствует ситуации, которая произошла. Гражданин, о котором говорится в видео, является военнообязанным, который во время проверки не предоставил уполномоченным лицам военно-учетные документы, в том числе и о праве на отсрочку", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время уточнения данных в областном объединенном центре мобилизации гражданин вел себя адекватно, жалоб к действиям военных не имел. После предоставления соответствующих документов, мужчине предоставлена возможность для оформления отсрочки.

"В это время священнослужитель собрал группу людей, что мешало выполнению военнослужащим мероприятий мобилизации. В то же время пытаясь создать общественный резонанс, священник записал видео. Противоправных действий со стороны представителей ТЦК и СП в отношении мужчины не было", - заявили в ТЦК.

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Контекст

В соцсетях распространили видео, на которых священнослужитель УПЦ из Буковины заявляет о противоправных действиях военнослужащих. Он также препятствовал движению транспорта. Он пытался забрать у военных мужчину, которого он якобы вырастил.

На одном из видео он представился Михаилом Жаром и заявил, имеет инвалидность первой группы и, что он Герой Украины.

Кроме того, он заявил, что в Черновцах забирают на войну двух сирот, которых он вырастил и у которых есть малолетние дети. У них по его словам вскоре должен родиться третий ребенок.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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