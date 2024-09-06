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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковском ОТЦК отреагировали на видео с избиением гражданского: поведение военного осудили и назначили расследование

В Харьковском ОТЦК отреагировали на видео с избиением гражданского: поведение военного осудили и назначили расследование

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 16:11  •  18063 просмотра

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В Харькове военнослужащий ТЦК ударил гражданского во время проверки документов. ТЦК осудил действия подчиненного, назначил расследование и отстранил военного от работы в группах оповещения.

В Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на видео, где военный бьет гражданского, и отметили - поведение подчиненного осуждают и уже назначили досудебное расследование. Вместе с тем в ТЦК отмечают - гражданский грубо отказался выполнять требования, а потом еще и начал оскорблять военного, передает УНН.

"В социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксирована часть конфликтной ситуации между военнослужащими и двумя гражданскими лицами.

Сообщаем, что инцидент произошел 6 сентября в городе Харьков во время работы группы оповещения. Граждане, нарушая требования действующего законодательства, грубо отказались выполнять законные требования о предоставлении документов для проверки. Один из них, очевидно, с целью провоцирования конфликта, начал неприлично оскорблять военнослужащего", - говорится в сообщении.

В Харьковском ОТЦК добавили, что для урегулирования конфликта и осуществления административного задержания был вызван наряд полиции. Граждане были доставлены в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Установлено, что один из мужчин является военнообязанным, он получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий - участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных 

- говорится в сообщении.

По данным ОТЦК, проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, которые осуществляют оповещение граждан.

"... военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных - это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время. Любые попытки препятствования оповещению, оскорбления, сопротивление, нападение - будут иметь неизбежные последствия, правонарушители будут нести соответствующую административную или уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сегодня в сети распространилось видео с камер видеонаблюдения, снятое, вероятно, случайно в Харькове. На видео мужчина в военной форме избивает гражданина в гражданском.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, на котором, вероятно, работник ТЦК избил гражданского харьковчанина. Лубинец отметил, что такие случаи требуют беспристрастного и быстрого расследования.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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