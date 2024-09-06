У Харківському ОТЦК відреагували на відео із побиттям цивільного: поведінку військового засудили і призначили розслідування

У Харківському ОТЦК та СП відреагували на відео, де військовий б'є цивільного, і наголосили - поведінку підлеглого засуджують і вже призначили досудове розслідування. Разом з тим у ТЦК наголошують - цивільний брутально відмовився виконувати вимоги, а потім ще й почав ображати військового, передає УНН.

"У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано частину конфліктної ситуації між військовослужбовцями та двома цивільними особами.

Повідомляємо, що інцидент стався 6 вересня у місті Харків під час роботи групи оповіщення. Громадяни, порушуючи вимоги чинного законодавства, брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки. Один із них, вочевидь, з метою провокування конфлікту, почав непристойно ображати військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

У Харкіському ОТЦК додали, що для урегулювання конфлікту та здійснення адміністративного затримання було викликано наряд поліції. Громадян було доставлено до РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Встановлено, що один із чоловіків є військовозобов'язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних - йдеться у повідомленні.

За даними ОТЦК, проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян.

"... військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність", - зазначено у повідомленні.

Доповнення

Сьогодні мережею поширилося відео з камер відеоспостереження, зняте, ймовірно, випадково у Харкові. На відео чоловік у військовій формі б’є громадянина у цивільному.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео, на якому, ймовірно, працівник ТЦК побив цивільного харків'янина. Лубінець зазначив, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування.