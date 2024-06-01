У Чернівцях цивільний вдарив представника ТЦК
Київ • УНН
1 червня військовозобов'язаний вдарив представника торгового центру і військової частини в Чернівцях, спровокувавши удар у відповідь і привівши до розслідування з боку правоохоронних органів.
У суботу, 1 червня, в Чернівцях виник конфлікт між чоловіком та військовослужбовцем. Військовозобов'язаний вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь. Про це йдеться у заяві Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає УНН.
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Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців. Черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь
Зазначається, що нападник також ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози. На місце події прибули правоохоронні органи.
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Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи
Також у відомстві наголосили, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.
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