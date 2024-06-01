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У Чернівцях цивільний вдарив представника ТЦК

У Чернівцях цивільний вдарив представника ТЦК

Київ • УНН

 • 48365 перегляди

1 червня військовозобов'язаний вдарив представника торгового центру і військової частини в Чернівцях, спровокувавши удар у відповідь і привівши до розслідування з боку правоохоронних органів.

У суботу, 1 червня, в Чернівцях виник конфлікт між чоловіком та військовослужбовцем. Військовозобов'язаний вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь. Про це йдеться у заяві Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає УНН.

Деталі 

Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців. Черговий конфлікт виник в Чернівцях, 1 червня, під час якого військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь

- йдеться в заяві ТЦК.

Зазначається, що нападник також ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючі на його бік погрози. На місце події прибули правоохоронні органи.

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Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи 

- підкреслили в обласному ТЦК та СП. 

Також у відомстві наголосили, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

Нагадаємо

У Черкаській області у двір військовослужбовця 4 відділу Звенигородського РТЦК та СП кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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