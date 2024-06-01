В Черновцах гражданский ударил представителя ТЦК

В субботу, 1 июня, в Черновцах возник конфликт между мужчиной и военнослужащим. военнообязанный ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар. Об этом говорится в заявлении Черновицкого областного ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, уклоняющихся от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих. Очередной конфликт возник в Черновцах, 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар - говорится в заявлении ТЦК.

Отмечается, что нападавший также оскорблял честь и достоинство военнослужащего, высказывая в его сторону угрозы. правоохранительные органы прибыли на место происшествия.

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По инциденту продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельства. По ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры - подчеркнули в областном ТЦК и СП.

Также в ведомстве подчеркнули, что сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.

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