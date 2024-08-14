Чтобы не безобразничал и не убегал из дома: в Черновицкой области женщина привязывала 10-летнего сына цепью за ногу

Жительница Черновицкого района привязывала 10-летнего сына цепью за ногу и удерживала его во дворе. Полицейские задокументировали преступные действия буковинки. Ребенка изъяли из семьи и передали медицинским работникам, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Черновицкой области.

Детали

В полицию обратилась староста Старостинского округа, которая, проходя мимо двора 34-летней жительницы Мамаевской территориальной громады, заметила привязанного цепью мальчика.

По указанному адресу выехали правоохранители и сотрудники службы по делам детей.

10-летнего мальчика изъяли из семьи, сейчас он находится в детской больнице.

Как сообщили правоохранители, женщина самостоятельно воспитывает еще четырех сыновей в возрасте 3, 4, 6 и 7 лет, также имеет 14-летнюю дочь, которая постоянно проживает с бабушкой. До принятия специалистами соответствующего решения, они находятся под присмотром бабушки и дедушки, которые проживают отдельно.

Свои преступные действия мать объяснила методом воспитания, чтобы ее малолетний сын не безобразничал и не убегал из дома.

Следователи отделения полиции №2 (г. Кицмань) Черновицкого районного управления полиции за процессуального руководства Черновицкой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Продолжается досудебное расследование.