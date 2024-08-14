Избил мать до смерти: на Буковине задержан мужчина за умышленное убийство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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14 августа 2024, 11:33  •  2494 просмотра

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36-летний мужчина нанес многочисленные удары своей 58-летней матери во время конфликта в городе Вашковцы. Женщина скончалась на месте, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Черновицкой области из-за внезапно возникшего недоразумения 36-летний местный житель нанес многочисленные удары 58-летний матери, в результате чего женщина скончалась. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Инцидент произошел в городе Вашковцы Черновицкого района.

По данным правоохранителей, по месту жительства между 36-летним мужчиной и его 56-летней матерью возникла ссора. Следовательно, во время конфликта буковинец нанес женщине ряд ударов по различным частям тела. В результате полученных телесных повреждений буковинка скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции изъяли из квартиры вещественные доказательства. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители задержали фигуранта и уже сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Следователи полиции обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей.

У Києві зняли на відео побиття школярки групою підлітків: встановили трьох дівчат, розпочато розслідування5 августа 2024, 13:42 • 27715 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
bukovinaБуковина
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