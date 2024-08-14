Избил мать до смерти: на Буковине задержан мужчина за умышленное убийство

В Черновицкой области из-за внезапно возникшего недоразумения 36-летний местный житель нанес многочисленные удары 58-летний матери, в результате чего женщина скончалась. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Инцидент произошел в городе Вашковцы Черновицкого района.

По данным правоохранителей, по месту жительства между 36-летним мужчиной и его 56-летней матерью возникла ссора. Следовательно, во время конфликта буковинец нанес женщине ряд ударов по различным частям тела. В результате полученных телесных повреждений буковинка скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции изъяли из квартиры вещественные доказательства. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители задержали фигуранта и уже сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Следователи полиции обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей.

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