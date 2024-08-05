Киев • УНН
На Минском массиве в Киеве группа подростков избила 12-летнюю школьницу, это сняли на видео. Начато расследование по факту хулиганства, совершенного группой лиц.
В Киеве, на Минском массиве, трое девушек избили школьницу, начато расследование, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
Детали
"На днях в соцсетях было опубликовано видео, на котором зафиксировано как группа подростков по очереди наносит удары 12-летней девушке и снимает свои действия на мобильный телефон", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, установлено, что эти события произошли 2 августа на территории одной из спортивных площадок на Минском массиве, что в Оболонского района столицы.
"Также установлены личности трех девушек, которые наносили удары потерпевшей", - указали в прокуратуре.
"Начато досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с тремя подозреваемыми девушками и их родителями проводятся следственные действия.
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