В Киеве, на Минском массиве, трое девушек избили школьницу, начато расследование, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

"На днях в соцсетях было опубликовано видео, на котором зафиксировано как группа подростков по очереди наносит удары 12-летней девушке и снимает свои действия на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, установлено, что эти события произошли 2 августа на территории одной из спортивных площадок на Минском массиве, что в Оболонского района столицы.

"Также установлены личности трех девушек, которые наносили удары потерпевшей", - указали в прокуратуре.

"Начато досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с тремя подозреваемыми девушками и их родителями проводятся следственные действия.

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