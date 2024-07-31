32-летняя женщина ударила и укусила своего полуторагодовалого сына, когда тот не хотел засыпать. Суд назначил ей принудительное лечение в психиатрическом учреждении, поскольку она не осознавала свои действия, сообщили в Черкасской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Во время судебного разбирательства прокурор доказал, что в марте этого года 32-летняя женщина, находясь по месту своего проживания, укладывая спать своего полуторагодовалого сына, который не хотел засыпать, нанесла ему более трех ударов по лицу и голове и укусила за ягодицу", - сообщили в прокуратуре.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, как указано, "женщина по своему психическому состоянию в момент совершения уголовного проступка не могла осознавать свои действия и руководить ими, поэтому суд постановил применить к ней принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением".

Отмечается, что обвинение в уголовном производстве в отношении местной жительницы осуществлялось по факту совершения домашнего насилия, нанесения легких телесных повреждений своему сыну (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

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