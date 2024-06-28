В Белой Церкви Киевской области во время игры на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали, его состояние тяжелое, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Следователи выяснили, что мальчик играл с товарищами на местной площадке в спортивную игру. Во время отдыха малолетний прыгнул к металлической конструкции и повис на ней руками. В этот момент конструкция не выдержала и упала вместе с ребенком, травмировав мальчику голову. В больнице ребенку, которого госпитализировали без сознания, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы костей черепа. Состояние мальчика тяжелое.

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Следователи Белоцерковского районного управления полиции расследуют событие по ст. 128 УКУ.