Играл с другом возле железной дороги и забрался на вагон: под Киевом 11-летнего мальчика поразило током

На Киевщине 11-летний мальчик, который с товарищем играл возле железной дороги и взобрался на вагон, получил поражение током, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По данным правоохранителей, в городе Белая Церковь двое 11-летних мальчиков играли возле железной дороги.

Предварительно известно, что один из них предложил другому залезть на крышу грузового вагона, которые стояли во временном отстойнике. Его товарищ на предложение не согласился, и малолетний начал подниматься по металлической лестнице самостоятельно. В дальнейшем товарищу, который остался стоять рядом с вагоном показалось, что к ним кто-то приближается и вернулся. В этот момент он услышал громкий звук, похожий на взрыв и увидел своего ровесника уже на земле. Его тело и одежда обгорели. Впоследствии травмированного мальчика с ожогами тела доставили в реанимацию.