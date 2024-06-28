У Білій Церкві на 10-річну дитину впали футбольні ворота: хлопчика госпіталізували, його стан тяжкий
Київ • УНН
10-річний хлопчик отримав серйозні травми голови, включаючи переломи черепа та струс мозку, коли на нього впали металеві футбольні ворота під час гри на дитячому майданчику в Білій Церкві Київської області.
У Білій Церкві, що на Київщині, під час гри на 10-річну дитину впали футбольні ворота. Хлопчика госпіталізували, його стан тяжкий, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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Слідчі зʼясували, що хлопчик грав з товаришами на місцевому майданчику у спортивну гру. Під час відпочинку малолітній стрибнув до металевої конструкції та повис на ній руками. У цей момент конструкція не витримала та впала разом із дитиною, травмувавши хлопчику голову. У лікарні дитині, яку госпіталізували без свідомості, діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та множинні переломи кісток черепа. Стан хлопчика тяжкий.
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Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розслідують подію за ст. 128 ККУ.