В селе Берегомет между тремя несовершеннолетними девушками возникла драка. В результате конфликта пострадала 14-летняя буковинка. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области, пишет УНН.

2 августа в Вижницкий районный отдел полиции обратилась жительница села Берегомет с сообщением о том, что у ее 14-летней внучки возник конфликт с двумя несовершеннолетними девушками. По указанному факту правоохранители начали уголовное производство, - говорится в сообщении.

Детали

Для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия выехали следственно-оперативная группа Вижницкого РВП и сотрудники ювенальной превенции. Полицейские предварительно установили, что накануне, в селе Берегомет, между тремя несовершеннолетними девушками возник словесный спор, который перерос в драку. Во время конфликта двое 15-летних подруг нанесли телесные повреждения 14-летней буковинке.

Правоохранители установили, что мотивом такого поступка стало якобы распространение потерпевшей ложных слухов о матери одной из девушек и высказывание оскорблений.

Дознаватели полиции внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований с квалифицирующим признаком ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас ювенальные полицейские проводят превентивную работу со всеми участниками конфликта и их родителями. По результатам досудебного расследования также будет дана правовая оценка роли родителей в воспитании детей.

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