Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, направленный на защиту детей от травли не только в школах, но и в других детских коллективах - учреждениях, центрах отдыха и спортивных школах.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по защите детей от буллинга не только в школе, но и в других детских коллективах - заведениях, отдыхе, спортивных школах и т.д. Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №6393-д.
детали
Парламент принял законопроект №6393-д О предотвращении насилия и исключении жестокого обращения с детьми. За - 279
Согласно законопроекту, руководители и работники учреждений (учреждений), где находятся дети, обязаны формировать среду, свободную от жестокого обращения с ребенком.
В частности, руководитель учреждения: утверждает и обеспечивает обнародование положения о предотвращении и противодействии жестокому обращению с детьми в учреждении (учреждении) и осуществляет контроль за его выполнением;
рассматривает устные и письменные заявления (жалобы) о случаях жестокого обращения с ребенком в учреждении (учреждении) и в случае выявления таких признаков безотлагательно сообщает об этом уполномоченное подразделение органа Национальной полиции Украины и службу по делам детей; способствует прохождению лицами, совершившими насилие, ставшими его свидетелями или пострадавшими от него, соответствующей программы для таких лиц.
Такая норма будет распространяться не только на учебные заведения, а и на учреждения культуры, учреждений физической культуры и спорта, в которых в коллективах находятся дети, ведь, как указывается в пояснительной записке, дети подвергаются буллингу не только в учебных заведениях, но и в коллективах в других сферах, где проводят свое время с разной целью дети, — в сферах физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха детей, культуры и тому подобное.
Работники учреждений в случае выявления признаков жестокого обращения с ребенком обязаны: принять неотложные меры для прекращения опасного воздействия; при необходимости оказать домедицинскую помощь и в случае необходимости вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи и обратиться в органы Национальной полиции Украины; уведомить руководителя учреждения и по крайней мере одного из родителей или других законных представителей ребенка, совершившего жестокое обращение с другим ребенком, и/или ребенка, пострадавшего от него.
Документ также закрепляет в законодательстве понятие "буллинг" -психологическое, физическое, экономическое или сексуальное насилие, то есть любое умышленное деяние (действие или бездействие), в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которое систематически совершается лицом в отношении ребенка, с которым они являются участниками одного коллектива, или ребенком в отношении другого участника одного коллектива и которое нарушает права, свободы, законные интересы потерпевшего лица и/или препятствует выполнению им определенных законодательством обязанностей.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал с буллингом в столичной школе ,где подростка избили до разрыва яичек.
Омбудсмен подчеркнул, что ответственность за буллинг лежит не только на том кто его совершил, но и на том кто скрывает такие случаи.
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