Рада ухвалила законопроєкт щодо захисту дітей від булінгу не лише у школі

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо захисту дітей від булінгу не лише у школі, а і в інших дитячих колективах - закладах, відпочинку, спортивних школах тощо. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №6393-д.

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Парламент прийняв законопроєкт №6393-д щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми. За - 279 - повідомив Гончаренко.

Відповідно до законопроєкту, керівники та працівники закладів (установ), де перебувають діти, зобов’язані формувати середовище, вільне від жорстокого поводження з дитиною.

Зокрема, керівник закладу: затверджує та забезпечує оприлюднення положення про запобігання та протидію жорстокому поводженню з дітьми в закладі (установі) та здійснює контроль за його виконанням;

розглядає усні та письмові заяви (скарги) про випадки жорстокого поводження з дитиною в закладі (установі) та у разі виявлення таких ознак невідкладно повідомляє про це уповноважений підрозділ органу Національної поліції України та службу у справах дітей; сприяє проходженню особами, які вчинили насильство, стали його свідками або постраждали від нього, відповідної програми для таких осіб.

Така норма буде розповсюджуватися не лише на заклади освіти, а і на заклади культури, закладів фізичної культури і спорту, в яких у колективах перебувають діти, адже, як вказується у пояснювальній записці, діти піддаються булінгу не лише в закладах освіти, а і в колективах в інших сферах, де проводять свій час з різною метою діти, — у сферах фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, культури тощо.

Працівники закладів у разі виявлення ознак жорстокого поводження з дитиною зобов’язані: вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу; за потреби надати домедичну допомогу та у разі необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги і звернутися до органів Національної поліції України; повідомити керівника закладу та принаймні одного з батьків або інших законних представників дитини, яка вчинила жорстоке поводження з іншою дитиною, та/або дитини, яка постраждала від нього.

Документ також закріплює в законодавстві поняття "булінг" - психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, тобто будь-яке умисне діяння (дія або бездіяльність), у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, яке систематично вчиняється особою стосовно дитини, з якою вони є учасниками одного колективу, або дитиною стосовно іншого учасника одного колективу та яке порушує права, свободи, законні інтереси потерпілої особи та/або перешкоджає виконанню нею визначених законодавством обов’язків.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал із булінгом у столичній школі, де підлітка побили до розриву яєчок.

Омбудсмен наголосив, що відповідальність за булінг лежить не лише на тому хто його вчинив, а й на тому хто приховує такі випадки.