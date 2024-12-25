Над Буковиной утром уничтожили вражескую ракету: что известно о последствиях атаки рф
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету противника над Буковиной. На месте падения обломков в Черновицком районе нет жертв и разрушений.
Силы противовоздушной обороны утром уничтожили вражескую ракету над Черновицкой областью, жертв и разрушений нет, сообщил в среду председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.
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«Утром силы ПВО уничтожили над Буковиной вражескую ракету. На месте падения обломков в Черновицком районе работают все профильные службы. Погибших, пострадавших и разрушений, к счастью, нет», - написал Запаранюк.
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