Армия рф выпустила на Рождество более 70 ракет и 100 беспилотников - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин выбрал Рождество для массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, было выпущено более 70 вражеских ракет и 100 дронов. ПВО сбила более 50 ракет и значительную часть дронов, но есть попадания и отключения электроэнергии в регионах. Об этом в среду заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты. Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, предварительно, нашим защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света.

Дополнение

В Кировоградской области во время массированной атаки РФ под прицел врага попала критическая инфраструктура, есть последствия.

Вражеская атака на Полтавскую область привела к повреждению энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.