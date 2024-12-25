Армия рф выпустила на Рождество более 70 ракет и 100 беспилотников - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
08:22 • 1635 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 121476 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 125638 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 149670 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 129159 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 114573 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 114092 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 150495 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117416 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 124132 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
решил переобуться: в NYT узнали, почему лукашенко помиловал 200 заключенных

решил переобуться: в NYT узнали, почему лукашенко помиловал 200 заключенных

 • 101061 просмотра
Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

 • 87659 просмотра
россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

03:18 • 62278 просмотра
Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

03:36 • 99676 просмотра
В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

03:48 • 42123 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 121469 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 149663 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 150491 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 146185 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 146794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

07:59 • 10066 просмотра
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

 • 81810 просмотра
Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

Санта-Клаус начинает рождественское путешествие по всему миру: стартует отслеживание маршрута

 • 104422 просмотра
Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

Sony Pictures поддерживает Блейк Лайвли в деле против Джастина Балдони

 • 111798 просмотра
Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

Нолан снимет "Одиссею": Холланд и другие звезды в новом эпосе

 • 114747 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Армия рф выпустила на Рождество более 70 ракет и 100 беспилотников - Зеленский

Армия рф выпустила на Рождество более 70 ракет и 100 беспилотников - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 4892 просмотра

Read in English

Российская Федерация осуществила массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины на Рождество, выпустив более 70 ракет и 100 дронов. ПВО сбила более 50 ракет и значительную часть дронов, однако есть попадания и отключения света в регионах.

Российский диктатор Владимир Путин выбрал Рождество для массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, было выпущено более 70 вражеских ракет и 100 дронов. ПВО сбила более 50 ракет и значительную часть дронов, но есть попадания и отключения электроэнергии в регионах. Об этом в среду заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты.  Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, предварительно, нашим защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света.

Дополнение 

В Кировоградской области во время массированной атаки РФ под прицел врага попала критическая инфраструктура, есть последствия. 

Вражеская атака на Полтавскую область привела к повреждению энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина