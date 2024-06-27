Пограничники разоблачили большую группу людей, которые незаконно хотели пересечь границу и сбежать в Молдову, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Отмечается, что организаторы несколько дней собирали в одном из населенных пунктов своих "клиентов", надеясь одновременно переправить их через границу.

В определенное время группа загрузилась в транспортные средства и отправилась к точке высадки на участке отдела пограничной службы "Кельменцы" Черновицкого отряда. Далее путешественники планировали пешком попасть в Молдову вне пунктов пропуска.

На подходе к линии государственной границы нарушителей задержали пограничники. Как выяснилось, в группу входило 24 человека - жители Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской, Черниговской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черновицкой и Львовской областей.

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Каждый из них заплатил за незаконное путешествие главным организаторам маршрута по 12 тысяч евро.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящее время устанавливается место нахождения главных организаторов противоправной схемы. Их ожидает наказание, предусмотренное статьей 332 Уголовного кодекса Украины - подытожили пограничники.

Напомним

Правоохранители разоблачили в Одесской области группировку, которая 21 июня пыталась переправить через государственную границу около 100 мужчин. За свои услуги дельцы брали от 5 до 18,5 тыс. долларов с уклониста.