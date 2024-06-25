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Намагались переправити сотню ухилянтів через кордон: на Одещині затримані організатори

Київ • УНН

 • 12355 перегляди

Правоохоронці в Одеській області викрили групу, яка намагалася незаконно переправити через кордон близько 100 чоловіків за винагороду в розмірі від $5 000 до $18 500 за особу, при цьому група очікувала заробити близько $1 млн лише на цій партії.

Намагались переправити сотню ухилянтів через кордон: на Одещині затримані організатори

Правоохоронці  викрили на Одещині угрупування, яке 21 червня намагалось  переправити  через державний кордон близько 100 чоловіків. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тис. доларів з ухилянта. Про це у вівторок повідомило ДБР передає УНН

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили на Одещині угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. До його складу входив правоохоронець", - йдеться у повідомленні. 

За даними ДБР,  організував "бізнес" житель Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України через соцмережі та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки.

Правоохоронець консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

"21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися "точки збору"", - розповіли в ДБР. 

За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тис. дол. США з людини, залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 млн дол. США.

Наразі учасників угрупування затримано.

Їм повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 млн грн, правоохоронцю – 3 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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