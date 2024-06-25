Киев • УНН
Правоохранители в Одесской области разоблачили группу, которая пыталась незаконно переправить через границу около 100 мужчин за вознаграждение в размере от $5 000 до $18 500 за человека, при этом группа ожидала заработать около $1 млн только на этой партии.
Правоохранители разоблачили в Одесской области группировку, которая 21 июня пыталась переправить через государственную границу около 100 мужчин. За свои услуги дельцы брали от 5 до 18,5 тыс. долларов с уклониста. Об этом во вторник сообщило ГБР передает УНН.
"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили в Одесской области группировку, которая организовала масштабную схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В ее состав входил милиционер", - говорится в сообщении.
По данным ГБР, организовал "бизнес" житель Одесской области в мае 2024 года. Он подыскивал мужчин, которые хотят незаконно выехать из Украины через соцсети и договаривался об оплате. Мужчин вывозили к государственной границе, которую они в дальнейшем пересекали пешком.
Правоохранитель консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.
"21 июня 2024 года работники ГБР задокументировали попытку переправки через государственную границу около 100 человек. В частности, были остановлены четыре микроавтобуса с 47 мужчинами. Остальные 53 не успели добраться до "точки сбора"", - рассказали в ГБР.
За свои услуги дельцы брали от 5 до 18,5 тыс. долл. США с человека, в зависимости от финансовых возможностей клиента. Только на этой партии уклонистов дельцы рассчитывали заработать около 1 млн долл. США.
Сейчас участники группировки задержаны.
Им сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Организатору и правоохранителю избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога: организатору - 13,6 млн грн, правоохранителю - 3 млн грн.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Всем задержанным уклонистам старше 25 лет выписаны протоколы и доставлены в РТЦК.
Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц причастных к сделке.
Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.