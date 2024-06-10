Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардепЭксклюзив
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Правоохранители предупреждают о вражеской ИПСО о якобы предложениях от "военной полиции" сотрудничества для поиска уклонистов
Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о новой вражеской информационной операции России, распространяющей ложные заявления от "военной полиции", которая якобы предлагает вознаграждение за выявление уклонистов от призыва.
Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:
Компания GSC Game World представила новый трейлер игры S. T.A.L.K.E.R. 2: сердце Чернобыля " с украинской озвучкой, игровыми кадрами, новыми локациями, мутантами и подробностями сюжета, релиз которой запланирован на 5 сентября 2024 года.
Ужесточение санкций против рф остается актуальным вопросом - представителю Евросоюза в КНИИСЭ показали иностранные компоненты в российских ракетах
По словам Рувина, спецпредставителю ЕС продемонстрировали обломки и электронные компоненты баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, используемых российской федерацией в военных преступлениях против Украины.
Швейцария заявила об увеличении кибератак и дезинформации накануне Саммита мира
В Швейцарии зафиксировали рост количества кибератак и дезинформации накануне Саммита мира, который имеет целью создать путь к миру в Украине, для участия в нем зарегистрировались около 90 стран и организаций.
В рф заявили о стрелковом бое на границе с курской областью: что известно
Двое российских солдат были ранены в перестрелке вблизи села гуево в курской области рф, недалеко от границы с Украиной.
Обсудили совместные оборонные производства и обмен технологиями: Шмыгаль встретился с главой Минобороны Нидерландов
Шмыгаль обсудил с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен совместные оборонные производства и обмен технологиями. А также Глобальный саммит мира в Швейцарии.
Враг сегодня ударил по жилым кварталам в Херсоне, был пожар - ГСЧС
Противник нанес удар по жилому району Херсона, вызвав пожар в жилом доме, который был быстро потушен спасателями.
Из-за увеличения спроса на нефть ее цены пошли вверх
Цены на нефть выросли в понедельник из-за ожиданий увеличения спроса на топливо летом, но рост был ограничен укреплением доллара, вызванным снижением ожиданий снижения процентных ставок в США.
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
НАБУ должно отчитаться перед комитетом Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики об эффективности использования своих ресурсов и полномочий, поскольку есть опасения по поводу его эффективности.
Украинский дрон атаковал оккупационную администрацию в Каховке: что известно
По словам Петра Андрющенко, украинский беспилотник нанес удар по зданию российской оккупационной администрации в Каховке, хотя украинские военные официально не подтвердили и не опровергли факт нападения.