Правоохранители предупреждают о вражеской ИПСО о якобы предложениях от "военной полиции" сотрудничества для поиска уклонистов

Правоохранители предупреждают о новой вражеской ИПсО - сообщение о том, что якобы "военная полиция" предлагает украинцам вознаграждение за сотрудничество в выявлении уклонистов. В Национальной полиции указали, что, такие сообщения-не соответствуют действительности, сообщает УНН.

В последние дни по сети распространяется информация, что якобы "военная полиция" предлагает украинским гражданам вознаграждение за сотрудничество в выявлении уклонистов. Эти сообщения поступают от имени якобы Национальной полиции Украины. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности Национальная полиция Украины никаких подобных оповещений не делала - говорится в заявлении Нацполиции.

Также правоохранители напомнили, в Украине вообще не существует "военной полиции".

Как указали в Нацполиции, такие сообщения являются элементом российской информационно-психологической операции (ИПсО) и направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности среди граждан.

Правоохранители призвали не звонить по номерам, указанным в этих сообщениях, и не переходить по ссылкам от неизвестных источников. При этом, для придания веса своим ИПСО враг может использовать реальные номера телефонов органов государственной власти.

Киберполиция напомнила о важности проверки достоверности фактов, информации и утверждений, которые распространяются различными каналами коммуникации. Также рекомендуют получать информацию из официальных источников.

рф готовит очередную ИПСО против Украины за 15 миллионов долларов - ГУР