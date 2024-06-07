рф готовит очередную ИПСО против Украины за 15 миллионов долларов - ГУР

Спецслужбы рф готовятся к проведению очередной информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию военного руководства Украины, в частности, против украинской военной разведки. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

ГУР МО Украины информирует о подготовке спецслужбами государства-агрессора россии очередной информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию военного руководства нашего государства, в частности против украинской военной разведки - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что на реализацию новой масштабной кампании против Украины рф выделила 15 миллионов долларов. россияне уже получили указания организовать оплачиваемое изготовление и распространение в медиапространстве Украины и западных государств соответствующих материалов.

Речь идет о ряде статей и "фильмов", в которых, в частности, планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины.

По данным ГУР, целью очередной информационной атаки России является:

дискредитация украинских боевых спецподразделений, их офицеров и сотрудников;

блокирование работы ведомств, разрабатывающих и выполняющих боевые и специальные задачи против Москвы;



создание в Украине еще одного фактора общественного напряжения.



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