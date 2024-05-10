"Противник усиливает дестабилизационные усилия": ГУР предостерегло перед новым витком вражеских ИПСО

Главное управление разведки Минобороны Украины предостерегло перед новым витком вражеских ИПСО, пишет УНН.

Детали

"Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использовать для этого массовые мероприятия, куда вбрасывает собственные провокации. Военными целями противника являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей", - указали в ГУР в соцсетях.

Как отметили в ГУР, "попытки российских информационных кампаний с использованием политических лозунгов, разъединяющих общество - паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской россии".

"В это трудное время есть необходимость придерживаться внутреннего единства, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью", - отметили в разведке.

"Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нам нужны также ваши понимание и помощь", - указали в ГУР.

ЦПД планируют меры по противодействию российской дезинформации в Telegram и Viber