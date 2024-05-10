"Противник усиливает дестабилизационные усилия": ГУР предостерегло перед новым витком вражеских ИПСО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  55739 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  119758 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  127574 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  128926 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  146900 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128600 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132058 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121768 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167852 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150650 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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9 мая 2024, 10:03  •  143829 просмотра
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7 мая 2024, 11:15  •  293926 просмотра

"Противник усиливает дестабилизационные усилия": ГУР предостерегло перед новым витком вражеских ИПСО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает о попытках россии дестабилизировать общество через провокации на массовых мероприятиях и дезинформационные кампании, которые эксплуатируют реальные проблемы, вызванные путинской агрессией.

Общество •   •  2197 просмотра
"Противник усиливает дестабилизационные усилия": ГУР предостерегло перед новым витком вражеских ИПСО

ФБР отслеживает влияние американской помощи Украине на поведение рф относительно выборов-2024 в США

ФБР внимательно следит за тем, может ли поддержка Украины со стороны США побудить Россию взять на себя больший риск в потенциальном вмешательстве в президентские выборы в США в 2024 году.

политика •   •  3018 просмотра
ФБР отслеживает влияние американской помощи Украине на поведение рф относительно выборов-2024 в США

18-летний сын Трампа дебютирует в политике в США

Баррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, был избран делегатом от Флориды на Национальный съезд Республиканской партии, где, как ожидается, его отец будет официально выдвинут кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре.

Новости Мира •   •  2500 просмотра
18-летний сын Трампа дебютирует в политике в США

Военные смогут получить выплату в 70 тысяч только при условии, накопления 30 дней на передовой - Минобороны

Военнослужащие получат 70 000 гривен, если проведут на фронте 30 дней, но с момента принятия закона еще никто не воспользовался правом на такую выплату.

Общество •   •  6178 просмотра
Военные смогут получить выплату в 70 тысяч только при условии, накопления 30 дней на передовой - Минобороны

FT: Азия и Австралия следуют примеру ЕС и США для обуздания доминирования бигтех, как Apple и Google

Япония, Южная Корея и Австралия ужесточают правила, чтобы ограничить рыночную власть крупных технологических групп, таких как Apple и Google, создавая новые регуляторные вызовы, подобные тем, что существуют в ЕС и США.

Новости Мира •   •  3638 просмотра
FT: Азия и Австралия следуют примеру ЕС и США для обуздания доминирования бигтех, как Apple и Google

Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина

Украина выполнила все свои обязательства по переговорам о членстве в ЕС, и решение об утверждении рамок переговоров ожидается на основе консенсуса между лидерами ЕС после выборов в Европейский парламент в конце июня, как и было договорено, со всеми необходимыми документами, готовыми к концу мая.

политика •   •  7800 просмотра
Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина

Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 45 млн тонн

За первые 9 месяцев работы Украинского коридора почти 1600 судов экспортировали 45 миллионов тонн грузов, преимущественно украинской сельскохозяйственной продукции, в 44 страны мира.

Экономика •   •  8210 просмотра
Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 45 млн тонн

Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья

Более 54 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье было удовлетворено, и более 6 тыс. сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье было выдано в рамках Программы восстановления Украины за первый год ее действия.

Общество •   •  9317 просмотра
Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья

"Не потеряно ни одного метра": глава Харьковской ОВА заявил об удерживании позиций украинскими силами, несмотря на усиление ударов и ДРГ врага на севере

Российские войска усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области, атаковав город Волчанск из реактивных систем залпового огня и артиллерии, но украинские войска уверенно удерживали свои позиции, не теряя позиций.

Война •   •  9400 просмотра
"Не потеряно ни одного метра": глава Харьковской ОВА заявил об удерживании позиций украинскими силами, несмотря на усиление ударов и ДРГ врага на севере

Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы

Чешская Республика предоставила Украине первый тренажер истребителя F-16, и украинские специалисты уже тестируют его основной модуль и готовят его к эксплуатации в рамках усилий по укреплению авиационного потенциала Украины и подготовки ее пилотов.

Война •   •  11136 просмотра
Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - Воздушные силы