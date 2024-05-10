"Противник посилює дестабілізаційні зусилля": ГУР застерегло перед новим витком ворожих ІПСО

Головне управління розвідки Міноборони України застерегло перед новим витком ворожих ІПСО, пише УНН.

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"Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації. Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей", - вказали у ГУР усоумережах.

Як зазначили у ГУР, "спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство - паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії".

"У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею", - наголосили у розвідці.

"Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога", - вказали у ГУР.

ЦПД планують заходи з протидії російській дезінформації у Telegram та Viber