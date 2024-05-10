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"Противник посилює дестабілізаційні зусилля": ГУР застерегло перед новим витком ворожих ІПСО

"Противник посилює дестабілізаційні зусилля": ГУР застерегло перед новим витком ворожих ІПСО

Київ • УНН

 • 34678 перегляди

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про спроби росії дестабілізувати суспільство через провокації на масових заходах та дезінформаційні кампанії, які експлуатують реальні проблеми, спричинені путінською агресією.

Головне управління розвідки Міноборони України застерегло перед новим витком ворожих ІПСО, пише УНН.

Деталі

"Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації. Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей", - вказали у ГУР усоумережах.

Як зазначили у ГУР, "спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство - паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії".

"У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею", - наголосили у розвідці.

"Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога", - вказали у ГУР.

ЦПД планують заходи з протидії російській дезінформації у Telegram та Viber 19.04.24, 21:47 • 66163 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
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