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рф готує чергову ІПСО проти України за 15 мільйонів доларів - ГУР

рф готує чергову ІПСО проти України за 15 мільйонів доларів - ГУР

Київ • УНН

 • 19256 перегляди

росія готує чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України, зокрема, проти української військової розвідки, з бюджетом в 15 млн. доларів.

Спецслужби рф готуються до проведення чергової інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію військового керівництва України, зокрема, проти української військової розвідки. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

ГУР МО України інформує про підготовку спецслужбами держави-агресора росії чергової інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію військового керівництва нашої держави, зокрема проти української Воєнної розвідки

- йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що на реалізацію нової масштабної кампанії проти України рф виділила 15 мільйонів доларів. росіяни уже отримали вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних  матеріалів.

 Йдеться про низку статей та "фільмів", у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України. 

За даними ГУР, метою чергової інформаційної атаки росії є:

  •  дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їхніх офіцерів та співробітників;
  • блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти москви;
  • створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

"Противник посилює дестабілізаційні зусилля": ГУР застерегло перед новим витком ворожих ІПСО10.05.24, 12:59 • 34678 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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