Правоохоронці попереджають про ворожу ІПСО про нібито пропозиції від "військової поліції" співпраці для пошуку ухилянтів
Київ • УНН
Співробітники правоохоронних органів попереджають про нову ворожу інформаційну операцію росії, що поширює неправдиві заяви від "військової поліції", яка нібито пропонує винагороду за виявлення ухильників від призову.
Правоохоронці попереджають про нову ворожу ІПсО - повідомлення про те, що нібито "військова поліція" пропонує українцям винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. У Національній поліції вказали, що, такі повідомлення - не відповідають дійсності, повідомляє УНН.
Останніми днями мережею поширюється інформація, що нібито "військова поліція" пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. Ці повідомлення надходять від імені нібито Національної поліції України. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила
Також правоохоронці нагадали, в Україні взагалі не існує "військової поліції".
Як вказали в Нацполіції, такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПсО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян.
Правоохоронці закликали не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел. При цьому, для надання ваги своїм ІПСО ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади.
Кіберполіція нагадала про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації. Також рекомендують отримувати інформацію з офіційних джерел.
рф готує чергову ІПСО проти України за 15 мільйонів доларів - ГУР07.06.24, 10:59 • 19256 переглядiв