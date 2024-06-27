До Молдови за 300 тисяч євро: прикордонники затримали 24 ухилянтів, які намагались незаконно виїхати з України

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59659 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145793 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141365 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119380 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130946 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84223 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92533 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98538 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89583 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219183 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40879 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18223 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17846 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40937 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19451 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141367 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219184 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369604 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305247 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9880 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30222 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27188 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119381 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32339 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

До Молдови за 300 тисяч євро: прикордонники затримали 24 ухилянтів, які намагались незаконно виїхати з України

Київ • УНН

 • 31085 перегляди

Прикордонники затримали групу з 24 чоловіків з різних регіонів України, які заплатили по 12 000 євро за незаконне переправлення через кордон до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

До Молдови за 300 тисяч євро: прикордонники затримали 24 ухилянтів, які намагались незаконно виїхати з України

Прикордонники викрили велику групу людей, які незаконно хотіли перетнути кордон та втекти до Молдови, аби уникнути мобілізації. Про це пише УНН з посиланням на ДПСУ.

Деталі 

Зазначається, що організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів", сподіваючись одночасно переправити їх через кордон.

У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби "Кельменці" Чернівецького загону. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску.

На підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники. Як з’ясувалося, до групи входило 24 чоловіки – мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей.

Правоохоронці попереджають про ворожу ІПСО про нібито пропозиції від "військової поліції" співпраці для пошуку ухилянтів 10.06.24, 16:58 • 18943 перегляди

Кожен з них заплатив за незаконну подорож головним організаторам маршруту по 12 тисяч євро.

Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. На даний час встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми. Їх очікує покарання, передбачене статтею 332 Кримінального кодексу України

- підсумували прикордонники. 

Нагадаємо

Правоохоронці викрили на Одещині угрупування, яке 21 червня намагалось переправити через державний кордон близько 100 чоловіків. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тис. доларів з ухилянта.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Державна прикордонна служба України
Молдова
Чернівці
Чернігів
Тернопіль
Вінниця
Івано-Франківськ
Хмельницький
Запоріжжя
Львів
Рівне
Одеса
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45