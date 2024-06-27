До Молдови за 300 тисяч євро: прикордонники затримали 24 ухилянтів, які намагались незаконно виїхати з України
Київ • УНН
Прикордонники затримали групу з 24 чоловіків з різних регіонів України, які заплатили по 12 000 євро за незаконне переправлення через кордон до Молдови, щоб уникнути мобілізації.
Прикордонники викрили велику групу людей, які незаконно хотіли перетнути кордон та втекти до Молдови, аби уникнути мобілізації. Про це пише УНН з посиланням на ДПСУ.
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Зазначається, що організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх "клієнтів", сподіваючись одночасно переправити їх через кордон.
У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби "Кельменці" Чернівецького загону. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску.
На підході до лінії державного рубежу порушників затримали прикордонники. Як з’ясувалося, до групи входило 24 чоловіки – мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей.
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Кожен з них заплатив за незаконну подорож головним організаторам маршруту по 12 тисяч євро.
Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. На даний час встановлюється місце знаходження головних організаторів протиправної схеми. Їх очікує покарання, передбачене статтею 332 Кримінального кодексу України
Нагадаємо
Правоохоронці викрили на Одещині угрупування, яке 21 червня намагалось переправити через державний кордон близько 100 чоловіків. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тис. доларів з ухилянта.