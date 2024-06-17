За время военного положения обнаружили более 480 преступных групп: Демченко о незаконном пересечении границы
Киев • УНН
За время военного положения пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачили более 480 преступных группировок, специализирующихся на незаконном пересечении границы.
За время военного положения уже разоблачено более 480 преступных групп, которые специализировались на незаконном пересечении границы. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН.
Как правило, ежедневно, мы задерживаем нарушителей границы. Они могут идти как одиночно, так и небольшими группами. Но за последнее время количество выявленных или зафиксированных больших групп несколько увеличилось. Однако мы продолжаем проводить действия с задержанными для того, чтобы установить и организаторов, и пособников, и выйти на эти схемы для того, чтобы прекратить их действия. За время военного положения нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачено не менее 480 таких преступных групп, которые обещали людям содействие, специализировались на том, что доставляли людей к границе, для того, чтобы в дальнейшем помочь им незаконно пересечь границу,
Детали
Он также отметил, что пограничники усиливают надзор за местностью у реки Тиса и на других участках, в том числе и на направлении труднодоступных горных районов.
Нестандартно, если сравнивать просто с сухопутным участком границы, но все же большинство попыток мы фиксируем не только на направлении реки Тиса, где проходит линия границы, но и на других участках, в том числе и на направлении труднодоступных горных местностях. Для того, чтобы предотвращать такие попытки, мы усиливаем не только нашу линию государственной границы, увеличивая количество пограничных нарядов. Это также и группы, которые работают в приграничье. И, конечно, увеличивается количество технических средств контроля за местностью, в том числе и фотоловушки, это и камеры видеонаблюдения, а также использование беспилотных летательных аппаратов.
Напомним
Пограничники в Одесской области задержали грузовик с 41 человеком в прицепе, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.