За время военного положения обнаружили более 480 преступных групп: Демченко о незаконном пересечении границы

За время военного положения уже разоблачено более 480 преступных групп, которые специализировались на незаконном пересечении границы. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, пишет УНН.

Как правило, ежедневно, мы задерживаем нарушителей границы. Они могут идти как одиночно, так и небольшими группами. Но за последнее время количество выявленных или зафиксированных больших групп несколько увеличилось. Однако мы продолжаем проводить действия с задержанными для того, чтобы установить и организаторов, и пособников, и выйти на эти схемы для того, чтобы прекратить их действия. За время военного положения нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачено не менее 480 таких преступных групп, которые обещали людям содействие, специализировались на том, что доставляли людей к границе, для того, чтобы в дальнейшем помочь им незаконно пересечь границу, - заявил Демченко.

Детали

Он также отметил, что пограничники усиливают надзор за местностью у реки Тиса и на других участках, в том числе и на направлении труднодоступных горных районов.

Нестандартно, если сравнивать просто с сухопутным участком границы, но все же большинство попыток мы фиксируем не только на направлении реки Тиса, где проходит линия границы, но и на других участках, в том числе и на направлении труднодоступных горных местностях. Для того, чтобы предотвращать такие попытки, мы усиливаем не только нашу линию государственной границы, увеличивая количество пограничных нарядов. Это также и группы, которые работают в приграничье. И, конечно, увеличивается количество технических средств контроля за местностью, в том числе и фотоловушки, это и камеры видеонаблюдения, а также использование беспилотных летательных аппаратов. - добавил Демченко.



Напомним

Пограничники в Одесской области задержали грузовик с 41 человеком в прицепе, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.