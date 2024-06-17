За час воєнного стану виявили понад 480 злочинних груп: Демченко про незаконний перетин кордону

За час воєнного стану вже викрито понад 480 злочинних груп, які спеціалізувались на незаконному перетині кордону. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

Як правило, щоденно, ми затримуємо порушників кордону. Вони можуть йти як поодиноко, так і невеличкими групами. Але за останній час кількість виявлених або зафіксованих великих груп дещо збільшилася. Проте ми продовжуємо проводити дії з затриманими для того, щоб встановити і організаторів, і пособників, і вийти на ці схеми для того, щоб припинити їхні дії. За час воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 480 таких злочинних груп, які обіцяли людям сприяння, спеціалізувалися на тому, що доправляли людей до кордону, для того, щоб надалі допомогти їм незаконно перетнути кордон,