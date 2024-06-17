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За час воєнного стану виявили понад 480 злочинних груп: Демченко про незаконний перетин кордону

Київ • УНН

 • 13664 перегляди

За час воєнного стану прикордонники у співпраці з іншими правоохоронними органами викрили понад 480 злочинних угруповань, які спеціалізуються на незаконному перетині кордону.

За час воєнного стану виявили понад 480 злочинних груп: Демченко про незаконний перетин кордону

За час воєнного стану вже викрито понад 480 злочинних груп, які спеціалізувались на незаконному перетині кордону. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.

Як правило, щоденно, ми затримуємо порушників кордону. Вони можуть йти як поодиноко, так і невеличкими групами. Але за останній час кількість виявлених або зафіксованих великих груп дещо збільшилася. Проте ми продовжуємо  проводити дії з затриманими для того, щоб встановити і організаторів, і пособників, і вийти на ці схеми для того, щоб припинити їхні дії. За час воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 480 таких злочинних груп, які обіцяли людям сприяння, спеціалізувалися на тому, що доправляли людей до кордону, для того, щоб надалі допомогти їм незаконно перетнути кордон,

- заявив Демченко.

Деталі

Він також зауважив, що прикордонники посилюють нагляд за місцевістю біля річки Тиса та на інших ділянках, в тому числі і на напрямку важкодоступних гірських районів.

Нестандартно, якщо порівнювати просто з сухопутною ділянкою кордону, але все ж таки більшість спроб ми фіксуємо не лише на напрямку річки Тиса, де проходить лінія кордону, а й на інших ділянках, в тому числі і на напрямку важкодоступних гірських місцевостях. Для того, щоб упереджувати такі спроби, ми посилюємо не лише нашу лінію державного кордону, збільшуючи кількість прикордонних нарядів. Це також і групи, які працюють в прикордонні. І, звісно, що збільшується кількість технічних засобів контролю за місцевістю, в тому числі і фотопастки, це і камери відеоспостереження, а також використання безпілотних літальних апаратів.

- додав Демченко.

Нагадаємо

Прикордонники в Одеській області затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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