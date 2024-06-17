За час воєнного стану виявили понад 480 злочинних груп: Демченко про незаконний перетин кордону
Київ • УНН
За час воєнного стану прикордонники у співпраці з іншими правоохоронними органами викрили понад 480 злочинних угруповань, які спеціалізуються на незаконному перетині кордону.
За час воєнного стану вже викрито понад 480 злочинних груп, які спеціалізувались на незаконному перетині кордону. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.
Як правило, щоденно, ми затримуємо порушників кордону. Вони можуть йти як поодиноко, так і невеличкими групами. Але за останній час кількість виявлених або зафіксованих великих груп дещо збільшилася. Проте ми продовжуємо проводити дії з затриманими для того, щоб встановити і організаторів, і пособників, і вийти на ці схеми для того, щоб припинити їхні дії. За час воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 480 таких злочинних груп, які обіцяли людям сприяння, спеціалізувалися на тому, що доправляли людей до кордону, для того, щоб надалі допомогти їм незаконно перетнути кордон,
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Він також зауважив, що прикордонники посилюють нагляд за місцевістю біля річки Тиса та на інших ділянках, в тому числі і на напрямку важкодоступних гірських районів.
Нестандартно, якщо порівнювати просто з сухопутною ділянкою кордону, але все ж таки більшість спроб ми фіксуємо не лише на напрямку річки Тиса, де проходить лінія кордону, а й на інших ділянках, в тому числі і на напрямку важкодоступних гірських місцевостях. Для того, щоб упереджувати такі спроби, ми посилюємо не лише нашу лінію державного кордону, збільшуючи кількість прикордонних нарядів. Це також і групи, які працюють в прикордонні. І, звісно, що збільшується кількість технічних засобів контролю за місцевістю, в тому числі і фотопастки, це і камери відеоспостереження, а також використання безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо
Прикордонники в Одеській області затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.