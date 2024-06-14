Прикордонники затримали вантажівку із 41 чоловіком, які незаконно намагалися перетнути кордон з Молдовою - Демченко
Київ • УНН
Прикордонники в Одеській області затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.
Вчора, 13 червня, прикордонники на Одещині затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка, які в такий спосіб намагалися доїхати до кордону для подальшого перетину кордону з Молдовою. Наразі з порушниками ведуться перевірочні заходи. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
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Вчора ввечері на Одещині наш прикордонний наряд, за інформацією від наших оперативних співробітників, затримав вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка, які в такий спосіб намагалися доїхати до кордону. Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група могла б поділитися на більш менші, або злочинні організації вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови
Він зазначив, що наразі з порушниками ведуться перевірочні заходи, вони будуть притягнуті до адмінвідповідальності.
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Спроби незаконного перетину кордону продовжуються і надалі, але суттєвої динаміки до збільшення не спостерігається. Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією.