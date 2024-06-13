Суттєвої динаміки до збільшення незаконного перетину кордону не спостерігається - Демченко

Спроби незаконного перетину кордону продовжуються і надалі, але суттєвої динаміки до збільшення не спостерігається. Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

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Такі спроби продовжуються і надалі, на двох напрямках: і через пункти пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, але більшість спроб ми фіксуємо по зеленій ділянці кордону. Немає суттєвої динаміки до збільшення, але, на жаль, такі спроби продовжуються. Щодня прикордонники затримують порушників на лінії кордону і самі порушники користуються послугами злочинних груп, які їм обіцяють сприяння і платять за це кошти. Найбільше таких спроб ми продовжуємо фіксувати на кордоні з Молдовою та Румунією