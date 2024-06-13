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Суттєвої динаміки до збільшення незаконного перетину кордону не спостерігається - Демченко

Суттєвої динаміки до збільшення незаконного перетину кордону не спостерігається - Демченко

Київ • УНН

 • 12348 перегляди

Спроби незаконного перетину кордону тривають, але значного збільшення кількості таких випадків не спостерігається, при цьому найбільше спроб зафіксовано на кордонах з Молдовою та Румунією, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Спроби незаконного перетину кордону продовжуються і надалі, але суттєвої динаміки до збільшення не спостерігається. Найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Такі спроби продовжуються і надалі, на двох напрямках: і через пункти пропуску, де порушники намагаються використовувати підроблені документи, але більшість спроб ми фіксуємо по зеленій ділянці кордону. Немає суттєвої динаміки до збільшення, але, на жаль, такі спроби продовжуються. Щодня прикордонники затримують порушників на лінії кордону і самі порушники користуються послугами злочинних груп, які їм обіцяють сприяння і платять за це кошти. Найбільше таких спроб ми продовжуємо фіксувати на кордоні з Молдовою та Румунією

- сказав Демченко. 

Нагадаємо

Прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив мікроавтобус Volkswagen без водія. Також було знайдено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб. 

Павло Башинський

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