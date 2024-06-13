Киев • УНН
Попытки незаконного пересечения границы продолжаются, но значительного увеличения количества таких случаев не наблюдается, при этом больше всего попыток зафиксировано на границах с Молдовой и Румынией, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Попытки незаконного пересечения границы продолжаются и в дальнейшем, но существенной динамики к увеличению не наблюдается. Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Молдовой и Румынией. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
Такие попытки продолжаются и в дальнейшем, на двух направлениях: и через пункты пропуска, где нарушители пытаются использовать поддельные документы, но большинство попыток мы фиксируем по зеленому участку границы. Нет существенной динамики к увеличению, но, к сожалению, такие попытки продолжаются. Ежедневно пограничники задерживают нарушителей на линии границы и сами нарушители пользуются услугами преступных групп, которые им обещают содействие и платят за это деньги. Больше всего таких попыток мы продолжаем фиксировать на границе с Молдовой и Румынией
Напомним,
Пограничный наряд вблизи границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил микроавтобус Volkswagen без водителя. Также было найдено повреждение заградительного забора и следы лиц.