Біля кордону з Угорщиною знайшли мікроавтобус: група українців могла втекти через пошкоджений паркан
Київ • УНН
Поблизу угорського кордону був знайдений покинутий мікроавтобус. Також було виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб.
Прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив мікроавтобус Volkswagen без водія. Також було знайдено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб. Про це повідомила журналісту УНН речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
Журналіст Віталій Глагола повідомив, що нібито 18 людей перерізали огорожу і втекли в Угорщину.
За його словами, подія сталась на території відділу прикордонної служби "Лужанка".
"Сьогодні під час моніторингу кордону оператор БпЛА прикордонної служби помітив мікроавтобус на польовій дорозі неподалік від лінії розмежування", - написав Глагола
Федорова зазначила, що пошкоджений загороджувальний паркан було виявлено на околиці населеного пункту Гуняди.
Спроби незаконного перетину кордону прикордонники України упереджують та припиняють щодня. Водночас, злочинні угруповання постійно намагаються здійснити переправлення осіб через кордон, змінюючи тактику своїх дій, а останнім часом навіть вдаючись до зухвалих спроб. Днями прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив транспортний засіб без водія. Це був мікроавтобус Volkswagen. Під час подальшого огляду місцевості виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб
За її словами, наразі проводяться необхідні дії для з’ясування всіх обставин.
"Також перевіряється інформація, зокрема, й щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон, аби потрапити на територію суміжної країни. Про дану ситуацію повідомлено угорську сторону, яка наразі поки не надавала інформації і не підтвердила факт незаконного перетину кордону", - сказала Федорова.
В поліції Закарпатської області повідомили журналісту УНН, що до них надійшло повідомлення від прикордонників про те, що виявлено Volkswagen неподалік кордону. Було вилучено цей транспортний засіб, він на штрафмайданчику.
Також в поліції повідомили, що відкрито провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
"Кримінальне провадження відкрите за ч.2 ст. 332 Кримінального кодексу України", - сказали в поліції.
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