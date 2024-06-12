Пограничный наряд вблизи границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил микроавтобус Volkswagen без водителя. Также было найдено повреждение заградительного забора и следы лиц. Об этом сообщила журналисту УНН пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что якобы 18 человек перерезали ограждение и сбежали в Венгрию.

По его словам, происшествие произошло на территории отдела пограничной службы «Лужанка».

«Сегодня во время мониторинга границы оператор БпЛА пограничной службы заметил микроавтобус на полевой дороге неподалеку от линии разграничения», - написал Глагола

Федорова отметила, что поврежденный заградительный забор был обнаружен на окраине населенного пункта Гуняды.

Попытки незаконного пересечения границы пограничники Украины предотвращают и пресекают ежедневно. В то же время, преступные группировки постоянно пытаются осуществить переправку лиц через границу, меняя тактику своих действий, а в последнее время даже прибегая к дерзким попыткам. На днях пограничный наряд вблизи границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил транспортное средство без водителя. Это был микроавтобус Volkswagen. При дальнейшем осмотре местности обнаружено повреждение заградительного забора и следы лиц - сообщила Федорова.

По ее словам, сейчас проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств.

"Также проверяется информация, в частности, и по количеству нарушителей, которые могли незаконно пересечь границу, чтобы попасть на территорию сопредельной страны. О данной ситуации сообщено венгерскую сторону, которая пока пока не предоставляла информации и не подтвердила факт незаконного пересечения границы", - сказала Федорова.

В полиции Закарпатской области сообщили журналисту УНН, что к ним поступило сообщение от пограничников о том, что обнаружен Volkswagen недалеко от границы. Было изъято это транспортное средство, оно на штрафплощадке.

Также в полиции сообщили, что открыто производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

«Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины», - сказали в полиции.

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