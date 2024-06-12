Тело утопленника вытащили из реки Тиса на украинско-венгерской границе пограничники, сообщили в среду в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Детали

"На границе с Венгрией из Тисы достали тело утопленника. Мужчину без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отделения "Бодалово", - отметили в региональном управлении ГПСУ в соцсетях.

Тело неизвестного, как указано, находилось в реке Тиса. "Течением его вынесло к украинскому берегу. Пограничникам удалось вытащить утопленника на берег. К месту событий вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Личность погибшего сейчас устанавливается", - отметили пограничники.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда это уже 35-й утопленник, которого обнаружили в Тисе на границе с сопредельными странами, указали в региональном управлении.