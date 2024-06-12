Уже 35-й: у річці Тиса на кордоні знайшли тіло потопельника
Київ • УНН
Тіло потопельника витягли з річки Тиса на українсько-угорському кордоні прикордонники.
Тіло потопельника витягли з річки Тиса на українсько-угорському кордоні прикордонники, повідомили у середу у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, пише УНН.
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"На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника. Чоловіка без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово"", - зазначили в регіональному управлінні ДПСУ у соцмережах.
Тіло невідомого, як вказано, перебувало у річці Тиса. "Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег. До місця подій викликали співробітників ДСНС та поліції. Особа загиблого наразі встановлюється", - зазначили прикордонники.
Доповнення
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35-й потопельник, якого виявили у Тисі на кордоні з суміжними країнами, вказали в регіональному управлінні.