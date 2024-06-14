Вчера, 13 июня, пограничники в Одесской области задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, которые таким образом пытались доехать до границы для дальнейшего пересечения границы с Молдовой. Сейчас с нарушителями ведутся проверочные мероприятия. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Вчера вечером в Одесской области наш пограничный наряд, по информации от наших оперативных сотрудников, задержал грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 человека, которые таким образом пытались доехать до границы. Это транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы. В дальнейшем эта группа могла бы поделиться на более мелкие, или преступные организации придумывали какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы - сказал Демченко.

Он отметил, что сейчас с нарушителями ведутся проверочные мероприятия, они будут привлечены к админответственности.

Напомним,

Попытки незаконного пересечения границы продолжаются и в дальнейшем, но существенной динамики к увеличению не наблюдается. Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Молдовой и Румынией.