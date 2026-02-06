Негода на кордоні з Молдовою: обмеження для вантажівок розширено на три області

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 892 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 9650 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 11447 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 14574 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 53349 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 50097 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 39178 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 51515 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 94106 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35274 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
73%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на ДонеччиніVideo6 лютого, 03:01 • 10027 перегляди
Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя6 лютого, 03:36 • 6002 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 18266 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 10402 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 5394 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 5708 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 9650 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 27159 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 53349 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 94106 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Блогери
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 16747 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 19650 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 28976 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 32226 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 67986 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»

Негода на кордоні з Молдовою: обмеження для вантажівок розширено на три області

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Через негоду та ожеледицю обмежено пропуск вантажівок на кордоні з Молдовою у Вінницькій, Одеській та Чернівецькій областях. Водіям рекомендують коригувати маршрути.

Негода на кордоні з Молдовою: обмеження для вантажівок розширено на три області

На тлі негоди на кордоні України на Молдови обмеження для вантажівок розширили на пункти пропуску вже у трьох областях - до Одеської та Чернівецької додалася Вінницька область, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.

У звʼязку зі складними погодними умовами та утворенням ожеледиці тимчасово призупинено пропуск вантажних транспортних засобів у пункті пропуску "Отач" (суміжний український пункт пропуску "Могилів-Подільський")

- повідомили у ДПСУ.

Водіям і перевізникам рекомендували завчасно коригувати маршрути руху та враховувати зазначені обмеження під час планування поїздок.

Нагадаємо

Раніше через негоду в Одеській та Чернівецькій областях було тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови у двох областях, що стосувалося пунктів пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", "Тудора", "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива".

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордономАвто
Морози в Україні
Державний кордон України
Чернівецька область
Вінницька область
Одеська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова