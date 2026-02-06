Негода на кордоні з Молдовою: обмеження для вантажівок розширено на три області
Київ • УНН
Через негоду та ожеледицю обмежено пропуск вантажівок на кордоні з Молдовою у Вінницькій, Одеській та Чернівецькій областях. Водіям рекомендують коригувати маршрути.
На тлі негоди на кордоні України на Молдови обмеження для вантажівок розширили на пункти пропуску вже у трьох областях - до Одеської та Чернівецької додалася Вінницька область, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.
У звʼязку зі складними погодними умовами та утворенням ожеледиці тимчасово призупинено пропуск вантажних транспортних засобів у пункті пропуску "Отач" (суміжний український пункт пропуску "Могилів-Подільський")
Водіям і перевізникам рекомендували завчасно коригувати маршрути руху та враховувати зазначені обмеження під час планування поїздок.
Нагадаємо
Раніше через негоду в Одеській та Чернівецькій областях було тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови у двох областях, що стосувалося пунктів пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", "Тудора", "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива".