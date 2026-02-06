Обмеження у пропуску на кордоні з Молдовою через негоду розширили: що треба знати
Київ • УНН
Через негоду в Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови. Обмеження стосуються пунктів пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", "Тудора", "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива" через сильну ожеледицю.
На тлі негоди на кордоні України на Молдови розширили обмеження для вантажівок на нові пункти пропуску - в Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинений їхній пропуск до Молдови, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.
У зв’язку з ускладненням погодних умов, тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора" в Одеській області та в пунктах пропуску "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива" в Чернівецькій області. Оформлення не здійснюється на в’їзд до Молдови, у зв’язку з проведенням обстеження стану доріг, де наразі спостерігається сильна ожеледиця
Водіїв і перевізників закликали врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.
