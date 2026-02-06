$43.140.03
12:09 • 872 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
11:00 • 9602 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
09:41 • 11429 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 14552 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
5 лютого, 15:05 • 53323 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
5 лютого, 14:39 • 50083 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 39169 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 51511 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
5 лютого, 10:05 • 94095 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35273 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Обмеження у пропуску на кордоні з Молдовою через негоду розширили: що треба знати

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Через негоду в Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови. Обмеження стосуються пунктів пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", "Тудора", "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива" через сильну ожеледицю.

Обмеження у пропуску на кордоні з Молдовою через негоду розширили: що треба знати

На тлі негоди на кордоні України на Молдови розширили обмеження для вантажівок на нові пункти пропуску - в Одеській та Чернівецькій областях тимчасово припинений їхній пропуск до Молдови, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.

У зв’язку з ускладненням погодних умов, тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора" в Одеській області та в пунктах пропуску "Росошани - Бричень", "Сокиряни - Окниця", "Мамалига - Крива" в Чернівецькій області. Оформлення не здійснюється на в’їзд до Молдови, у зв’язку з проведенням обстеження стану доріг, де наразі спостерігається сильна ожеледиця

- повідомили у ДПСУ.

Водіїв і перевізників закликали врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.

На кордоні з Молдовою призупинили частину операцій через негоду: кого стосується06.02.26, 13:15 • 1832 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Морози в Україні
Державний кордон України
Чернівецька область
Одеська область
Україна
Молдова