На кордоні з Молдовою призупинили частину операцій через негоду: кого стосується

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 1116 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 5580 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 11109 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 46623 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 46300 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 36865 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 49405 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 90099 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34601 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31394 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.5м/с
74%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 13612 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 15974 перегляди
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 7492 перегляди
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на ДонеччиніVideo6 лютого, 03:01 • 5204 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 14994 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 76 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 1110 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 23885 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 46621 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 90096 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Богдан Хмельницький
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Оман
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 14966 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 18014 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 27307 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 30666 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 65114 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

На кордоні з Молдовою призупинили частину операцій через негоду: кого стосується

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Через ожеледицю зупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора". Водіїв просять врахувати це при плануванні маршрутів.

На кордоні з Молдовою призупинили частину операцій через негоду: кого стосується

На кордоні України та Молдови тимчасові обмеження для вантажівок через складні погодні умови, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.

У зв’язку з ускладненням погодних умов та утворенням ожеледиці тимчасово зупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора"

- повідомили в ДПСУ.

Водіїв і перевізників закликали врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.

Рух на основних дорогах забезпечено без обмежень попри негоду - дорожники06.02.26, 10:34 • 1792 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордономАвто
Морози в Україні
Державний кордон України
Україна
Молдова