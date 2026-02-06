На кордоні з Молдовою призупинили частину операцій через негоду: кого стосується
Київ • УНН
Через ожеледицю зупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора". Водіїв просять врахувати це при плануванні маршрутів.
На кордоні України та Молдови тимчасові обмеження для вантажівок через складні погодні умови, повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, пише УНН.
У зв’язку з ускладненням погодних умов та утворенням ожеледиці тимчасово зупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора"
Водіїв і перевізників закликали врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.
