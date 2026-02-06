Рух на основних дорогах забезпечено без обмежень попри негоду - дорожники
Київ • УНН
На автошляхах державного значення України, попри сніг, дощ та туман, та рух забезпечено. Дорожники проводять очистку та обробку покриття протиожеледними матеріалами.
На автошляхах державного значення попри негоду обмежень не зафіксовано, повідомили в Агентстві відновлення у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Зранку 6 лютого на території України, за повідомленням, місцями спостерігаються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, подекуди - туман. Температура повітря коливається від +2°С у західних та південних областях до -13°С у північних і східних регіонах.
"Обмежень руху не зафіксовано. Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено", - повідомили в агентстві.
Дорожники проводять очистку та превентивну обробку покриття протиожеледними матеріалами.
На перевальних ділянках у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями дощ і мокрий сніг, туман. Покриття мокре, подекуди ожеледиця. "Дорожні організації здійснюють постійний моніторинг та обробку покриття. Проїзд через перевали забезпечено", - ідеться у повідомленні.
На окремих ділянках доріг державного значення тривають роботи з обробки мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів і заокруглених ділянок.
Водіїв закликали бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції.
