Рух на основних дорогах забезпечено без обмежень попри негоду - дорожники

Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 33258 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 37314 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 30345 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 44005 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 80669 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32634 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30615 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23298 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15946 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15374 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Ракетна атака на російский бєлгород: місцеві мешканці повідомляють про відключення води, світла та опалення5 лютого, 23:04
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додому5 лютого, 23:37
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 33258 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 80669 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 74353 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 104290 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Вашингтон
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я5 лютого, 11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя4 лютого, 23:05
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Brent
Starlink

Рух на основних дорогах забезпечено без обмежень попри негоду - дорожники

Київ • УНН

 • 106 перегляди

На автошляхах державного значення України, попри сніг, дощ та туман, та рух забезпечено. Дорожники проводять очистку та обробку покриття протиожеледними матеріалами.

Рух на основних дорогах забезпечено без обмежень попри негоду - дорожники

На автошляхах державного значення попри негоду обмежень не зафіксовано, повідомили в Агентстві відновлення у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Зранку 6 лютого на території України, за повідомленням, місцями спостерігаються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, подекуди - туман. Температура повітря коливається від +2°С у західних та південних областях до -13°С у північних і східних регіонах.

"Обмежень руху не зафіксовано. Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено", - повідомили в агентстві.

Дорожники проводять очистку та превентивну обробку покриття протиожеледними матеріалами.

На перевальних ділянках у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями дощ і мокрий сніг, туман. Покриття мокре, подекуди ожеледиця. "Дорожні організації здійснюють постійний моніторинг та обробку покриття. Проїзд через перевали забезпечено", - ідеться у повідомленні.

На окремих ділянках доріг державного значення тривають роботи з обробки мостів, шляхопроводів, спусків, підйомів і заокруглених ділянок.

Водіїв закликали бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції.

Сьогодні на засніжених дорогах України сталось понад 1,1 тис. ДТП, є жертви05.02.26, 23:10

Юлія Шрамко

Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Львівська область
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Україна