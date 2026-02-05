Сьогодні на засніжених дорогах України сталось понад 1,1 тис. ДТП, є жертви
Київ • УНН
За добу в Україні зафіксовано 1164 виклики про ДТП, з них 151 – з потерпілими, є травмовані та загиблі. У Києві зареєстровано 266 викликів, у Київській області – 146.
З початку доби на лінію 102/112 надійшло 1164 викликів про ДТП, з яких 151 - з потерпілими. На жаль, є травмовані та загиблі. У Києві було 166 викликів, а в області - 146. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Безпека на засніжених дорогах під контролем патрульних. Ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху на засніжених ділянках доріг, регулюємо рух транспорту та спільно з небайдужими містянами й спецслужбами допомагаємо водіям, автівки яких вийшли з ладу або опинилися в сніговій пастці
Він зазначив, що з початку доби, станом на 22:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:
- по Україні: 1164 виклики про ДТП, з яких 151 виклик ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані та загиблі;
- по Києву: 266 викликів, 15 з них ДТП з потерпілими;
- по Київській області: 146 викликів, 27 з них ДТП з потерпілими.
Він додав, що складні погодні умови, опади, ожеледиця збільшують ризик потрапляння в ДТП, нагадавши, що якщо водії все ж стали учасником аварії - оформіть європротокол, який можна скласти за умови, якщо:
- відсутні травмовані чи загиблі;
- не завдано матеріальної шкоди третім особам;
- учасники ДТП мають чинні поліси обов’язкового страхування;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
- водії - учасники ДТП перебувають у тверезому стані.
Нагадаємо
У 2025 році в Україні зареєстровано 25 934 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 3 249 осіб та 31 898 отримали травми. Основними причинами є перевищення швидкості та порушення правил проїзду пішохідних переходів.