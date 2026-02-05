Сьогодні на засніжених дорогах України сталось понад 1,1 тис. ДТП, є жертви

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 18285 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 17952 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 19702 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 31776 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 65079 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28708 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27705 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22111 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15003 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14618 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38 • 1402 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 68656 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 98592 перегляди
Facebook

Сьогодні на засніжених дорогах України сталось понад 1,1 тис. ДТП, є жертви

Київ • УНН

 • 142 перегляди

За добу в Україні зафіксовано 1164 виклики про ДТП, з них 151 – з потерпілими, є травмовані та загиблі. У Києві зареєстровано 266 викликів, у Київській області – 146.

Сьогодні на засніжених дорогах України сталось понад 1,1 тис. ДТП, є жертви

З початку доби на лінію 102/112 надійшло 1164 викликів про ДТП, з яких 151 - з потерпілими. На жаль, є травмовані та загиблі. У Києві було 166 викликів, а в області - 146. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН

Безпека на засніжених дорогах під контролем патрульних. Ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху на засніжених ділянках доріг, регулюємо рух транспорту та спільно з небайдужими містянами й спецслужбами допомагаємо водіям, автівки яких вийшли з ладу або опинилися в сніговій пастці 

- написав Білошицький. 

Він зазначив, що з початку доби, станом на 22:00 спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

  • по Україні: 1164 виклики про ДТП, з яких 151 виклик ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані та загиблі;
    • по Києву: 266 викликів, 15 з них ДТП з потерпілими;
      • по Київській області: 146 викликів, 27 з них ДТП з потерпілими.

        Він додав, що складні погодні умови, опади, ожеледиця збільшують ризик потрапляння в ДТП, нагадавши, що якщо водії все ж стали учасником аварії - оформіть європротокол, який можна скласти за умови, якщо:

        • відсутні травмовані чи загиблі;
          • не завдано матеріальної шкоди третім особам;
            • учасники ДТП мають чинні поліси обов’язкового страхування;
              • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
                • водії - учасники ДТП перебувають у тверезому стані.

                  Нагадаємо 

                  У 2025 році в Україні зареєстровано 25 934 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 3 249 осіб та 31 898 отримали травми. Основними причинами є перевищення швидкості та порушення правил проїзду пішохідних переходів.

                  Павло Башинський

                  Кримінал та НП
                  Олексій Білошицький
                  Морози в Україні
                  Дорожньо-транспортна пригода
                  Сніг в Україні
                  Україна
                  Київ