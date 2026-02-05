Сегодня на заснеженных дорогах Украины произошло более 1,1 тыс. ДТП, есть жертвы
С начала суток на линию 102/112 поступило 1164 вызова о ДТП, из которых 151 - с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные и погибшие. В Киеве было 166 вызовов, а в области - 146. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
Безопасность на заснеженных дорогах под контролем патрульных. Мы обеспечиваем безопасность дорожного движения на заснеженных участках дорог, регулируем движение транспорта и совместно с неравнодушными горожанами и спецслужбами помогаем водителям, автомобили которых вышли из строя или оказались в снежной ловушке
Он отметил, что с начала суток, по состоянию на 22:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:
- по Украине: 1164 вызова о ДТП, из которых 151 вызов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные и погибшие;
- по Киеву: 266 вызовов, 15 из них ДТП с пострадавшими;
- по Киевской области: 146 вызовов, 27 из них ДТП с пострадавшими.
Он добавил, что сложные погодные условия, осадки, гололедица увеличивают риск попадания в ДТП, напомнив, что если водители все же стали участником аварии - оформите европротокол, который можно составить при условии, если:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действующие полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение относительно всех обстоятельств происшествия;
- водители - участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Напомним
В 2025 году в Украине зарегистрировано 25 934 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3 249 человек и 31 898 получили травмы. Основными причинами являются превышение скорости и нарушение правил проезда пешеходных переходов.