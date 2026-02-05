Сегодня на заснеженных дорогах Украины произошло более 1,1 тыс. ДТП, есть жертвы

$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 18648 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 18304 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 19964 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 32113 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 65573 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28803 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27783 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22147 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15039 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14642 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Эксклюзивы
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств20:38 • 1976 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 18648 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 65575 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 68837 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 98766 просмотра
Сегодня на заснеженных дорогах Украины произошло более 1,1 тыс. ДТП, есть жертвы

Киев • УНН

 • 394 просмотра

За сутки в Украине зафиксировано 1164 вызова о ДТП, из них 151 – с пострадавшими, есть травмированные и погибшие. В Киеве зарегистрировано 266 вызовов, в Киевской области – 146.

Сегодня на заснеженных дорогах Украины произошло более 1,1 тыс. ДТП, есть жертвы

С начала суток на линию 102/112 поступило 1164 вызова о ДТП, из которых 151 - с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные и погибшие. В Киеве было 166 вызовов, а в области - 146. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН

Безопасность на заснеженных дорогах под контролем патрульных. Мы обеспечиваем безопасность дорожного движения на заснеженных участках дорог, регулируем движение транспорта и совместно с неравнодушными горожанами и спецслужбами помогаем водителям, автомобили которых вышли из строя или оказались в снежной ловушке 

- написал Белошицкий. 

Он отметил, что с начала суток, по состоянию на 22:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП:

  • по Украине: 1164 вызова о ДТП, из которых 151 вызов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть травмированные и погибшие;
    • по Киеву: 266 вызовов, 15 из них ДТП с пострадавшими;
      • по Киевской области: 146 вызовов, 27 из них ДТП с пострадавшими.

        Он добавил, что сложные погодные условия, осадки, гололедица увеличивают риск попадания в ДТП, напомнив, что если водители все же стали участником аварии - оформите европротокол, который можно составить при условии, если:

        • отсутствуют травмированные или погибшие;
          • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
            • участники ДТП имеют действующие полисы обязательного страхования;
              • между участниками ДТП достигнуто соглашение относительно всех обстоятельств происшествия;
                • водители - участники ДТП находятся в трезвом состоянии.

                  Напомним 

                  В 2025 году в Украине зарегистрировано 25 934 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3 249 человек и 31 898 получили травмы. Основными причинами являются превышение скорости и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

                  Павел Башинский

                  Криминал и ЧП
                  Алексей Белошицкий
                  Морозы в Украине
                  Дорожно-транспортное происшествие
                  Снег в Украине
                  Украина
                  Киев